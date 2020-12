Frosinone, un altro caso di positività al Covid-19 rilevato. Il comunicato (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ai precedenti casi di positività rilevati nei giorni scorsi, in casa Frosinone se n’è aggiunta un’altra alla vigilia della gara contro il Cittadella. Questa la nota del club: “Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad un membro del gruppo squadra. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”. Foto: Logo Frosinone Twitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ai precedenti casi dirilevati nei giorni scorsi, in casase n’è aggiunta un’altra alla vigilia della gara contro il Cittadella. Questa la nota del club: “IlCalcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un nuovodial Sars-Cov-2 relativamente ad un membro del gruppo squadra. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”. Foto: LogoTwitter ufficiale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : #Frosinone, altro caso di coronavirus nel gruppo squadra: Il contagiato è stato immediatamente messo in isolamento… - Giovagiu1781 : Calcio – Frosinone, l’emergenza continua: un altro giocatore positivo al Covid. I convocati per Cittadella - tuttofrosinone : Amedeo Di Sora (Corriere dello Sport - Alè Frosinone): 'La questione Dionisi si poteva risolvere in altro modo' - FrosinoneCity : ?????FROSINONE CALCIO. Altro positivo nella squadra #frusinate, si tratta del #capitano Nicolò Brighenti, ecco le sue… - PaoloVersa : RT @valerionicastro: Se Conte tarda un altro po', mi sa che Mentana comincia a fare la radiocronaca di Frosinone-Salernitana. -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone altro Frosinone, altro caso di coronavirus nel gruppo squadra Corriere dello Sport.it Ciociaria, bollettino Covid di oggi: 39 nuovi positivi su 287 tamponi

I nuovi positivi rilevati sono 7 a Frosinone, 4 ad Amaseno, 3 a Paliano, 2 ad Anagni, Alatri e Veroli. In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 80 anni residente a Sant’Elia Fiumerapido e un ...

Covid Ciociaria, 39 nuovi casi positivi e ancora 2 morti. La situazione nei Comuni

In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 80 anni residente a Sant'Elia Fiumerapido e un uomo di 87 anni residente Pontecorvo ...

I nuovi positivi rilevati sono 7 a Frosinone, 4 ad Amaseno, 3 a Paliano, 2 ad Anagni, Alatri e Veroli. In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 80 anni residente a Sant’Elia Fiumerapido e un ...In riferimento ai decessi si tratta di un uomo di 80 anni residente a Sant'Elia Fiumerapido e un uomo di 87 anni residente Pontecorvo ...