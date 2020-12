Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: “Morti e feriti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si è verificata un’Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco giunti sul posto, ci sarebbero vittime. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) Si è verificata un’in unadia Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco giunti sul posto, ci sarebbero vittime. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

