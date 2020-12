Elisabetta Gregoraci, il presunto ex Mino Magli svela nuovi retroscena (Di lunedì 21 dicembre 2020) Mino Magli, presunto ex di Elisabetta Gregoraci, svela nuovi retroscena. L’uomo, che dichiara di essere ex compagno della showgirl e manager, è tornato a parlare del loro legame e del rapporto di Elisabetta con Flavio Briatore. “Era l’autunno del 2000 – ha raccontato a Oggi -. Venne a fare uno shooting fotografico per la mia linea di moda, ci incontrammo e iniziai a corteggiarla. Ho ritrovato il biglietto delle 100 rose rosse che le mandai nel dicembre di quell’anno Fu subito complicato. Avevo una storia con un’altra donna che procedeva a singhiozzo. Magari mi lasciavo per mesi e in quei mesi stavo con Elisabetta, e anche lei a volte spariva. Ma non le facevo troppe domande, non ero nella posizione adatta, non ero un ... Leggi su dilei (Di lunedì 21 dicembre 2020)ex di. L’uomo, che dichiara di essere ex compagno della showgirl e manager, è tornato a parlare del loro legame e del rapporto dicon Flavio Briatore. “Era l’autunno del 2000 – ha raccontato a Oggi -. Venne a fare uno shooting fotografico per la mia linea di moda, ci incontrammo e iniziai a corteggiarla. Ho ritrovato il biglietto delle 100 rose rosse che le mandai nel dicembre di quell’anno Fu subito complicato. Avevo una storia con un’altra donna che procedeva a singhiozzo. Magari mi lasciavo per mesi e in quei mesi stavo con, e anche lei a volte spariva. Ma non le facevo troppe domande, non ero nella posizione adatta, non ero un ...

eeffettodomino : RT @GretaSmara: Avete massacrato per tre mesi Elisabetta Gregoraci dicendole le peggio cose e andava tutto bene Ora tutti si indignano per… - Tatina68695816 : @vm1382 L'ha illuso eccome, e a lui ha fatto comodo così, si sono inventati una storia che non è mai esistita perch… - Chiara98184456 : Elisabetta Gregoraci che da della gatta in calore a Giulia Salemi....eh vabbè ragazze,questa è follia.Ancora c’è ge… - BlusSolam11 : RT @giuliarussoo_: La cosa che più mi fa arrabbiare e mi fa rimanere scioccata, è che Elisabetta Gregoraci non prende una posizione in ques… - unpennyofficial : @tuttoglitter Non ti rispondo più, perchè il tuo tatto e il livello dei tuoi commenti non mi stimolano neanche un c… -