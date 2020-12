Dischi sotto l’albero con il meglio dei cd da regalare

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Milano. C’è solo l’imbarazzo della scelta nelun cd per Natale, nonostante questa crisi: è sempre la migliore scelta, sia per il costo contenuto, sia perché è un oggetto che dura nel tempo. Purtroppo non ci sono più Lucio Battisti, Lucio Dalla ed Ennio Morricone ma sono su di loro le prime segnalazioni. “Rarities” di Lucio Battisti è una raccolta di alcune perle dello straordinario artista, distribuite nel corso degli anni in singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio. A quarant’anni dall’uscita è ripubblicato l’album “Dalla” di Lucio Dalla in un’edizione limitata rimasterizzata 40th anniversary accompagnato da un libretto con interviste e fotografie scattate a Bologna e ispirate al disco. Sarebbe stato il 92° compleanno di Ennio Morricone e l’album “Morricone Segreto” è una ...