Dayane Mello massacrata dal web | la presa in giro ad Adua Del Vesco non piace

Leggi su chedonna

(Di lunedì 21 dicembre 2020)è stata stroncata dalla rete per le frasi infelici rivolte adDel, che ha scelto di fare colazione con uova fritte e bacon.è di nuovo al centro della polemica e questa volta per una giusta causa. La modella, nelle scorse ore, ha fatto discutere per alcune frasi infelice L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it