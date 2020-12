Da domani Open Bus diffonderà musica in centro e periferie (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma – domani e mercoledi’, ma anche il 30 dicembre e il 4 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, un bus turistico a due piani girera’ per le strade di Roma, dal centro alla periferia, per trasmettere dal vivo le note delle canzoni tradizionali del Natale, ma anche brani musicali in omaggio a Rino Gaetano, Gabriella Ferri e Franco Califano. E’ l’iniziativa ‘Facciamo finta che… tutto va ben!’, il progetto ideato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, presentato stamani dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il titolo dell’iniziativa prende il nome dall’omonima canzone scritta dallo stesso Costanzo, insieme a Franco Pisano e Umberto Simonetta, nel 1975. A bordo del bus turistico ci saranno Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo ed Erasmo Treglia, che proporranno brani del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma –e mercoledi’, ma anche il 30 dicembre e il 4 gennaio, dalle 16.30 alle 18.30, un bus turistico a due piani girera’ per le strade di Roma, dalalla periferia, per trasmettere dal vivo le note delle canzoni tradizionali del Natale, ma anche branili in omaggio a Rino Gaetano, Gabriella Ferri e Franco Califano. E’ l’iniziativa ‘Facciamo finta che… tutto va ben!’, il progetto ideato da Maurizio Costanzo e Pino Strabioli, presentato stamani dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il titolo dell’iniziativa prende il nome dall’omonima canzone scritta dallo stesso Costanzo, insieme a Franco Pisano e Umberto Simonetta, nel 1975. A bordo del bus turistico ci saranno Ambrogio Sparagna e i solisti dell’Orchestra Popolare Italiana Raffaello Simeoni, Valentina Ferraiuolo ed Erasmo Treglia, che proporranno brani del ...

aleswtmix : godo oggi ho assemblea e domani open day ????? - ii_minis : - Friendsdontli15 : Mettiti comoda, se no a che cosa servono i divani? Per litigare c'è tempo domani. ?? - DariodelViscio : Oggi è domenica, domani si muore, oggi mi vesto di seta e candore. Non tornerò mai a prima, mai. - yovrsoogoldcn : io e @fvxalling domani siamo di open day. AAAAANSIA -

Ultime Notizie dalla rete : domani Open Da domani Open Bus diffonderà musica in centro e periferie RomaDailyNews Australian Open: ufficializzata la nuova data, pubblico limitato al 50%

Confermato lo spostamento all'8-21 febbraio. Giocatori liberi di uscire dall'hotel durante il torneo. Aumenta del 15% il premio del primo turno. Spettatori limitati al 50%. Quali divise tra Doha (uomi ...

“Sardegna Open”, che… Forte la prima volta!

“Carpe diem” scriveva Catullo nelle sue ‘Odi’, un invito preso alla lettera dalla Federazione Italiana Tennis e dagli organizzatori del “Forte Village Sardegna Open”. Hanno colto ...

Confermato lo spostamento all'8-21 febbraio. Giocatori liberi di uscire dall'hotel durante il torneo. Aumenta del 15% il premio del primo turno. Spettatori limitati al 50%. Quali divise tra Doha (uomi ...“Carpe diem” scriveva Catullo nelle sue ‘Odi’, un invito preso alla lettera dalla Federazione Italiana Tennis e dagli organizzatori del “Forte Village Sardegna Open”. Hanno colto ...