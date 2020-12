Covid, è asintomatica la donna colpita dalla 'variante inglese': sta bene (Di lunedì 21 dicembre 2020) E' asintomatica e sta bene la donna risultata positiva alla variante britannica del Covid . Non è ricoverata ma è in isolamento con il compagno nella loro abitazione nella zona di Roma. Quest'ultimo, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) E'e stalarisultata positiva allabritannica del. Non è ricoverata ma è in isolamento con il compagno nella loro abitazione nella zona di Roma. Quest'ultimo, ...

“Covid bis”, Spallanzani al lavoro per isolare la variante del virus

Primi casi di ‘Covid-bis’ anche in Italia: un uomo rientrato a Roma dall’Inghilterra e la moglie che ha “una forte carica virale”, ma “è asintomatica e sta bene”. Il Centro Ue per ...

