Conteggio test Covid in Piemonte, per l'Istituto di Sanità nessuna irregolarità

nessuna irregolarità nel Conteggio dei test Covid eseguiti dalla Regione Piemonte. A certificarlo, e a spegnere le polemiche è l'Istituto superiore di Sanità incaricato di elaborare i dati dei report settimanali che riportano sia i tamponi molecolari che i test rapidi comunicati dalle Regioni. nessuna anomalia, quindi, nella trasmissione dei dati, né tantomeno sulla definizione degli scenari che nelle scorse settimane hanno sancito il passaggio del Piemonte prima in zona arancione e poi in zona gialla. Con una nota trasmessa alla Regione Piemonte i tecnici dell'Istituto spiegano come il Decreto del 30 aprile "non prevede una specifica circa la tipologia di ...

