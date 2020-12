Cassano rivela | “L’Inter aveva quasi preso Leao Ausilio me lo aveva segnalato”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il Milan non smette di sorprendere. In una stagione iniziata con l'obiettivo di finire tra le prime quattro, i rossoneri sembrano essersi già calati nei panni di sfidante di Juventus e Inter nella lotta per lo scudetto. La squadra di Stefano Pioli ha dovuto fare i conti con l'assenza di Zlatan Ibrahimovic, ma Rafaelnon ha fatto rimpiangere lo svedese.caption id="attachment 1068977" align="alignnone" width="5358", getty/captionCONFESSIONEDurante una diretta con Christian Vieri su Twitch, Antoniohato un retroscena di mercato: "mi piace tanto, prima che il Milan lo prendesse me lo segnalà. Mi disse 'vai a vederlo', l'Inter logiàma me lo disse lui di guardarlo. L'unica cosa che non ...