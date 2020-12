Bonus spesa a Napoli, pubblicate le graduatorie: oltre 40mila gli aventi diritto (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Abbiamo pubblicato, bruciando i tempi e primo fra i Comuni medi e grandi del Paese, l’elenco dei cittadini ammessi e non ammessi sul sito istituzionale del Comune di Napoli. Ad ognuno degli ammessi arriverà nelle prossime ore la comunicazione con il relativo pin e le istruzioni da seguire. Anche ai non ammessi arriverà comunicazione e motivazione di esclusione”. Così il Sindaco Luigi de Magistris, il vice Sindaco Enrico Panini e l’Assessore alle Politiche sociali Monica Buonanno commentano la pubblicazione degli elenchi dei richiedenti il Bonus alimentare Su 46.316 richiedenti, sono stati ammessi 40.031 nuclei mentre sono 6.285 i non ammessi. Tra i motivi di esclusione, risulta prevalente il fatto di essere percettore di reddito di cittadinanza, ma con componenti familiari inferiori a tre, e la non ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Abbiamo pubblicato, bruciando i tempi e primo fra i Comuni medi e grandi del Paese, l’elenco dei cittadini ammessi e non ammessi sul sito istituzionale del Comune di. Ad ognuno degli ammessi arriverà nelle prossime ore la comunicazione con il relativo pin e le istruzioni da seguire. Anche ai non ammessi arriverà comunicazione e motivazione di esclusione”. Così il Sindaco Luigi de Magistris, il vice Sindaco Enrico Panini e l’Assessore alle Politiche sociali Monica Buonanno commentano la pubblicazione degli elenchi dei richiedenti ilalimentare Su 46.316 richiedenti, sono stati ammessi 40.031 nuclei mentre sono 6.285 i non ammessi. Tra i motivi di esclusione, risulta prevalente il fatto di essere percettore di reddito di cittadinanza, ma con componenti familiari inferiori a tre, e la non ...

Così il Sindaco Luigi de Magistris, il vice Sindaco Enrico Panini e l’Assessore alle Politiche sociali Monica Buonanno commentano la pubblicazione degli elenchi dei richiedenti il bonus alimentare ...

Così il Sindaco Luigi de Magistris, il vice Sindaco Enrico Panini e l'Assessore alle Politiche sociali Monica Buonanno commentano la pubblicazione degli elenchi dei richiedenti il bonus alimentare ...