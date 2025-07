Trump chiama Zelensky ma resta salda l’intesa tra Putin e gli Usa

Nel vortice delle dinamiche geopolitiche, una telefonata tra Trump e Zelensky rivela come l’intesa tra Putin e gli Stati Uniti rimanga saldo. Con il tycoon che insiste sulla necessità di mantenere lo status quo territoriale, emerge ancora una volta il ruolo strategico del supporto americano al Cremlino per stabilizzare i delicati equilibri in Medio Oriente. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste mosse diplomatiche e quali ripercussioni avranno sul fronte internazionale.

Durante la conversazione il tycoon ha di nuovo spinto l'alleato ad accettare lo status quo sui territori. La priorità per Washington rimane il supporto del Cremlino per gestire gli equilibri in Medio Oriente.

