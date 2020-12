“Basta giocare ai videogiochi”: 29enne uccide il patrigno e picchia la madre (Di lunedì 21 dicembre 2020) I genitori gli avevano chiesto di smettere di giocare ai videogiochi e lui, in tutta risposta, si è avventato contro di loro e ha ucciso a coltellate il patrigno. È quanto successo venerdì 18 dicembre a Madison Heights, in Michigan, negli Stati Uniti: il 29enne Christopher McKinney si è scagliato prima sulla madre e poi sul patrigno perché gli avevano chiesto di smettere di giocare ai videogiochi e lasciarli andare a dormire. Secondo quanto riferisce Fox News, che dà la notizia, il giovane ha prima colpito la madre con un pugno sul naso e poi si è avventato contro il patrigno: l’uomo è inizialmente riuscito a liberarsi dalla sua presa fuggendo in cucina e afferrando un coltello per difendersi ma a quel punto McKinney ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 21 dicembre 2020) I genitori gli avevano chiesto di smettere diaie lui, in tutta risposta, si è avventato contro di loro e ha ucciso a coltellate il. È quanto successo venerdì 18 dicembre a Madison Heights, in Michigan, negli Stati Uniti: ilChristopher McKinney si è scagliato prima sullae poi sulperché gli avevano chiesto di smettere diaie lasciarli andare a dormire. Secondo quanto riferisce Fox News, che dà la notizia, il giovane ha prima colpito lacon un pugno sul naso e poi si è avventato contro il: l’uomo è inizialmente riuscito a liberarsi dalla sua presa fuggendo in cucina e afferrando un coltello per difendersi ma a quel punto McKinney ...

