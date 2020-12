Alla decrescita felice De Laurentiis ha contrapposto il declino felice

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Della storia decennale di Dea Napoli, il duemilaventi rimarrà l’annus mirabilis. Di tutte le figure istituzionali dell’ultimo mezzo secolo, faccio fatica a indicarne una che possa seppur lontanamente paragonarsi al presidente del Napoli per il pragmatismo schietto, la spietatezza del giudizio, l’assenza di scrupolo nell’azione. Qui tutti, tutti noi, su questo giornale, su altri, nei forum virtuali, per le strade, discorriamo stancamente di Napoli e del suo ruolo, della presunta idea che la sottende (è un luogo dell’anima, è un ricordo etereo, è con o senza riscatto), di cosa rappresenti a sé e al resto del mondo. Eppure, mentre noi discettiamo di facezie tutto sommato senza conseguenze, Aurelio Deè l’unico che tenga in un pugno stretto e sicuro la città ed i suoi cittadini. Dove sono i sindaci con le scrivanie stracolme di ...