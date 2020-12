Al via riunione emergenza esperti Ue su variante Covid. Attesa la risposta Ema sul vaccino Pfizer-Biontech (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per fronteggiare il nuovo allarme legato al coronavirus, e alla sua cosiddetta "variante inglese", è iniziata la riunione d'emergenza della Ue convocata dalla presidenza tedesca a livello di esperti. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Per fronteggiare il nuovo allarme legato al coronavirus, e alla sua cosiddetta "inglese", è iniziata lad'della Ue convocata dalla presidenza tedesca a livello di. ...

gbiondizoccai : Monoclonali e mancato trial, riunione straordinaria Aifa per capire chi si è opposto alla sperimentazione… - Giampanet : RT @Unomattina: Oggi #21dicembre, giornata importante per la campagna vaccinale europea: si riunisce l’agenzia europea per il farmaco per d… - generacomplotti : RT @ver_de_lu: Cnn: ipotesi legge marziale per capovolgere il voto. Trump: solo fake news - ver_de_lu : Cnn: ipotesi legge marziale per capovolgere il voto. Trump: solo fake news - SignorAldo : RT @Unomattina: Oggi #21dicembre, giornata importante per la campagna vaccinale europea: si riunisce l’agenzia europea per il farmaco per d… -

Ultime Notizie dalla rete : via riunione Al via riunione emergenza esperti Ue su variante Covid. Attesa la risposta Ema sul vaccino Pfizer/biontech TG La7 Riunione d'emergenza a Bruxelles: preoccupa la variante britannica

La nuova variante covid preoccupa l'Europa. Al via quindi a Bruxelles la riunione d'urgenza convocata dalla presidente tedesca del Consiglio Ue per discutere della risposta comune dei Paesi membri. La ...

Covid-19, la nuova variante identificata anche in Italia: positiva una donna a Roma

La notizia è stata diramata nella serata di ieri 20 dicembre dal Ministero della Salute, il compagno della donna era rientrato pochi giorni fa dall'Inghilterra ...

La nuova variante covid preoccupa l'Europa. Al via quindi a Bruxelles la riunione d'urgenza convocata dalla presidente tedesca del Consiglio Ue per discutere della risposta comune dei Paesi membri. La ...La notizia è stata diramata nella serata di ieri 20 dicembre dal Ministero della Salute, il compagno della donna era rientrato pochi giorni fa dall'Inghilterra ...