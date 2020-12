Timbra Sarao e il Catania passa a Potenza ed è quarto

Leggi su itasportpress

(Di domenica 20 dicembre 2020) Ancora una vittoria delin questo scorcio finale di anno. La squadra etnea con un gol digol stagionale) a pochi minuti dalla fine è riuscita are sul difficile terreno del. Un successo tutto sommato meritato per il volume di gioco prodotto contro un avversario scorbutico che si è per lunghi tratti difeso. Etnei cheno con autorità dunque (7 gare utili di fila) e fanno un bel passo avanti in zona playoff raggiungendo ilposto. PARTITA - Raffaele ha mandato sul campo delilcon 3-4-3. Un tridente fluido di Peppe Raffaele con Piovanello ea cercare di sfondare la linea difensiva. Ilè partito meglio, creando un paio di brividi ...