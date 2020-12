TV7Benevento : Superbonus: Crimi, 'proroga 2022 risultato importante, ora estenderlo a tutto 2023'... - Sergiof42272531 : RT @RItalia_N: Ecco le priorità dei grillini, Vito Crimi: “Superbonus al 2023 e liberalizzazione cannabis”. Sono pericolosi: - RItalia_N : Ecco le priorità dei grillini, Vito Crimi: “Superbonus al 2023 e liberalizzazione cannabis”. Sono pericolosi: - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Crimi: 'Superbonus e cannabis light Irrinunciabili. Oppure no al Recovery' - Affaritaliani : Crimi: 'Superbonus e cannabis light Irrinunciabili. Oppure no al Recovery' -

Ultime Notizie dalla rete : Superbonus Crimi

SardiniaPost

Dobbiamo già guardare avanti, alla prossima battaglia per gli italiani: il prolungamento del superbonus per tutto il 2023". Lo scrive su Facebook il capo politico del M5S Vito Crimi."Questa misura è ...Dopo tanti annunci e qualche incertezza, è ormai quasi fatta: il superbonus del 110% sui lavori di miglioramento energetico e per l’adeguamento antisismico degli edifici verrà ...