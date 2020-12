Roma: Calenda, 'mai detto Pd deve appoggiarmi' (Di domenica 20 dicembre 2020) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Tanto per essere chiari questi virgolettati sono falsi. Non ho mai detto 'il Pd deve appoggiare me'. Ho invece, come sempre, ripetuto 'Pd deve decidere cosa fare'. La verità è che fare un'intervista o anche solo rispondere a due domande è diventato un terno al lotto. Se incappi in un titolista sbagliato tutto il senso di quello che dici viene stravolto con danni conseguenti. Anche questo è un segno di crisi dei media". Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, richiamando l'intervista sulle pagine di Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 dicembre 2020), 20 dic. (Adnkronos) - "Tanto per essere chiari questi virgolettati sono falsi. Non ho mai'il Pdappoggiare me'. Ho invece, come sempre, ripetuto 'Pddecidere cosa fare'. La verità è che fare un'intervista o anche solo rispondere a due domande è diventato un terno al lotto. Se incappi in un titolista sbagliato tutto il senso di quello che dici viene stravolto con danni conseguenti. Anche questo è un segno di crisi dei media". Così su Twitter il leader di Azione, Carlo, richiamando l'intervista sulle pagine di Repubblica.

