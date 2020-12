Pirata della strada investe due sorelle | una muore Era ubriaco

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 20 dicembre 2020) È stati fermato e poi arrestato con la pesante accusa di omicidiole, lesioni personali gravissime, guida in stato di ebbrezza ed omissione di soccorso, il 35enne che la notte scorsa nel piacentino ha falciato dueche erano pere si è poi dato alla fuga. La vittima Ester Covetti, 55 anni è morta sul colpo mentre la sorella è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. Il giovane era stato inizialmente solo fermato dai militari che lo hanno rintracciato ma ora è in stato di arresto. L’inchiesta, portata avanti dalla Procura è per omicidiole e per una serie di altri reati. Il conducente aveva un tasso alcolemico nel sangue di molto superiore al consentito. Le due stavano passeggiando insieme al loro cane, sullache da Alseno porta a Vernasca. L’auto avrebbe sbandato in ...