Memoria | il dovere di non dimenticare

(Di domenica 20 dicembre 2020) All’età di 95 anni è morto Edo Fiano uno degli ultimi sopravvissuti all’orrore nazista, come Liliana Segre, e al campo di concentramento di Auschwitz. L’esperienza terribile della guerra, la deportazione, lo sterminio di milioni di persone innocenti – donne, uomini e bambini – ha lasciato il segno nell’esistenza di queste persone. L’ingresso ad Auschwitz significava venir spogliati di ogni cosa. I nazisti cercavano di cancellare ogni traccia d’umanità da quei corpi già prosciugati da fame, sete e stenti. Essere sopravvissuti a quell’inferno ha dato loro un nuovo scopo: testimoniare, raccontare cosa è accaduto, spiegare quel che ha significato per bambine e bambini, assistere inermi allo sterminio delle proprie famiglie, crescere orfani, portarsi dietro e dentro l’orrore che si è visto. Per noi che siamo nati e cresciuti in tempo di pace in Europa, tutto questo è storia. Per troppe ...