Mazara del Vallo (TP): i pescatori prigionieri in Libia sono rientrati a casa (Di domenica 20 dicembre 2020) Annunciati dalla sirena di una motovedetta sono entrati nel boccaporto del Porto Nuovo di Mazara del Vallo i pescherecci Medinea e Antartide, con a bordo i 18 pescatori sequestrati in Libia e rilasciati lo scorso giovedì dopo 108 giorni di prigionia

