Honda Thanks Day - Nel 2020 il saluto ai tifosi è virtuale

(Di domenica 20 dicembre 2020) L'annuale giornata di ringraziamento deiorganizzata dallasi è tenuta quest'anno online, su YouTube e attraverso i canali social della divisione Racing della Casa giapponese. E non poteva essere diversamente, visto l'andamento globale della pandemia di coronavirus nelle ultime settimane. Così, invece che radunarsi al Twin Ring di Motegi per applaudire dal vivo i propri beniamini, i fan del brand giapponese hanno dovuto accontentarsi di una serie di messaggi registrati da parte degli innumerevoli piloti che hanno tenuto alto anche quest'anno l'onore del marchio. Prima le due ruote. Fedele alle proprie origini, laha dato spazio nella prima giornata ai protagonisti del motociclismo, che nelhanno ottenuto successi importanti a bordo dinelle più disparate discipline. ...

mow_mag : Ci aspettavamo che parlasse dell'intervento, del recupero e della voglia di tornare in pista. Invece il… - biba_shibaa : RT @gponedotcom: Le condizioni di Marc Marquez: niente di nuovo dal fronte giapponese: VIDEO - Nessun aggiornamento durante l'Honda Racing… - fmimolise : MotoGP. Marc Marquez: la grande attesa per la prima uscita pubblica (online) con Honda dopo l’intervento: L’otto vo… - fujiran : RT @gponedotcom: Le condizioni di Marc Marquez: niente di nuovo dal fronte giapponese: VIDEO - Nessun aggiornamento durante l'Honda Racing… - gponedotcom : Le condizioni di Marc Marquez: niente di nuovo dal fronte giapponese: VIDEO - Nessun aggiornamento durante l'Honda… -

Ultime Notizie dalla rete : Honda Thanks

Quattroruote

L’Honda Thanks Day doveva essere la grande occasione per rivedere Marc Marquez dopo il terzo intervento, ma l’8 volte iridato si è limitato ad alcuni messaggi pre registrati. E allora andiamo a ...L'otto volte campione del mondo ama le curve a sinistra e non lo ha mai nascosto, ecco perchè non ha dubbi sul fatto che al Marco Simoncelli World Circuit si dovrebbe tornare a girare in senso antiora ...