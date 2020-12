Guai a sottovalutare la Turris, Ternana fermata in casa: Pandolfi infrange il record degli umbri (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTerni (Tr) – Guai a sottovalutare i corallini. La capolista Ternana si schianta sul muro vesuviano. Dopo 11 vittorie consecutive gli umbri si fermano sotto i colpi dei ragazzi di mister Fabiano. Una doppietta di Luca Pandolfi infrange il sogno della Ternana di arrivare al record di 12 vittorie di fila, mai registrate fin ora nella storia della Lega Pro. La formazione allenata da Cristiano Lucarelli non va oltre il pareggio con la Turris. Allo stadio Libero Liberati di Terni va in scena il big match della 16esima giornata del girone C di Lega Pro. La Turris in trasferta sfida la capolista Ternana. Con gli umbri che vengono da un filotto di 11 vittorie ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTerni (Tr) –i corallini. La capolistasi schianta sul muro vesuviano. Dopo 11 vittorie consecutive glisi fermano sotto i colpi dei ragazzi di mister Fabiano. Una doppietta di Lucail sogno delladi arrivare aldi 12 vittorie di fila, mai registrate fin ora nella storia della Lega Pro. La formazione allenata da Cristiano Lucarelli non va oltre il pareggio con la. Allo stadio Libero Liberati di Terni va in scena il big match della 16esima giornata del girone C di Lega Pro. Lain trasferta sfida la capolista. Con gliche vengono da un filotto di 11 vittorie ...

La partita di domani sarà molto più difficile di quanto si possa pensare, contro una squadra che ha una situazione di classifica che non rispecchia il suo valore. Dovremo avere ...

Il salto di maturità contro Lecce e Frosinone lascia ben sperare in vista delle trasferte contro Venezia e Monza che chiuderanno il 2020 della Salernitana. Guai, però, a pensare di ...

