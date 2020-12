Gessica Notaro ospite dalla D’Urso: l’aggressione che l’ha segnata a vita (Di domenica 20 dicembre 2020) La showgirl ospite con la mamma, racconterà dei profondi segni lasciati dall’aggressione dell’ex fidanzato, da poco condannato. Racconterà oggi la sua terribile esperienza l’ex showgirl e concorrente di “Ballando con le Stelle” Gessica Notaro, ripercorrendo il calvario dall’aggressione ai suoi danni dell’ex fidanzato Edson Tavares. Da poco è stata infatti confermata la sentenza della Corte di Cassazione con condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione, dopo i fatti accaduti circa 4 anni fa. “‘Nessuna frustrazione attenua la gravita’”. Giustizia è stata fatta. Solamente una parola.. Grazie”. Queste erano state le parole scritte dalla Notaro in un post Facebook successivamente alla prima condanna confermata ... Leggi su chenews (Di domenica 20 dicembre 2020) La showgirlcon la mamma, racconterà dei profondi segni lasciati daldell’ex fidanzato, da poco condannato. Racconterà oggi la sua terribile esperienza l’ex showgirl e concorrente di “Ballando con le Stelle”, ripercorrendo il calvario dalai suoi danni dell’ex fidanzato Edson Tavares. Da poco è stata infatti confermata la sentenza della Corte di Cassazione con condanna a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione, dopo i fatti accaduti circa 4 anni fa. “‘Nessuna frustrazione attenua la gra’”. Giustizia è stata fatta. Solamente una parola.. Grazie”. Queste erano state le parole scrittein un post Facebook successivamente alla prima condanna confermata ...

bubinoblog : LIVE NON È LA D'URSO: IL RICORDO DI PAOLO ROSSI, GESSICA NOTARO E IL FIGLIO NON RICONOSCIUTO DI MARADONA - bellalilli16 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - Sand8826 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - Il__Ross : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - pomeriggio5 : Ecco cosa succederà domani a @LiveNoneladUrso #Pomeriggio5 -