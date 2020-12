Formula 1, Todt lancia l’allarme: “Ci saranno modifiche ai calendari per via del Covid-19” (Di domenica 20 dicembre 2020) La Formula 1 spera di poter iniziare la stagione 2021 senza avere troppi problemi, ma la pandemia di Covid-19 potrebbe creare ancora qualche grattacapo al circus automobilistico più prestigioso al mondo. Il presidente della FIA, Jean Todt, in vista del nuovo anno, ha lanciato l’allarme: “Il 2020 è stata una stagione in cui abbiamo dovuto usare molta creatività. Chi avrebbe mai immaginato un anno fa che avremmo avuto tre Gran Premi in Italia? Oppure che avremmo disputato più gare a Spielberg, Silverstone e Sakhir? Questo è un merito di tutta la Formula 1. Per questo voglio anche sottolineare il ruolo svolto da Chase Carey negli straordinari risultati che il motorsport ha ottenuto nella limitazione dei casi di Covid-19. Ma non è finita, purtroppo. Non possiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 20 dicembre 2020) La1 spera di poter iniziare la stagione 2021 senza avere troppi problemi, ma la pandemia di-19 potrebbe creare ancora qualche grattacapo al circus automobilistico più prestigioso al mondo. Il presidente della FIA, Jean, in vista del nuovo anno, hato: “Il 2020 è stata una stagione in cui abbiamo dovuto usare molta creatività. Chi avrebbe mai immaginato un anno fa che avremmo avuto tre Gran Premi in Italia? Oppure che avremmo disputato più gare a Spielberg, Silverstone e Sakhir? Questo è un merito di tutta la1. Per questo voglio anche sottolineare il ruolo svolto da Chase Carey negli straordinari risultati che il motorsport ha ottenuto nella limitazione dei casi di-19. Ma non è finita, purtroppo. Non possiamo ...

