Covid, la “stanza degli abbracci” arriva in quattro RSA in Irpinia (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – abbracciarsi, senza la paura di contagiarsi, in un periodo pieno di restrizioni è possibile. In Irpinia alcune RSA si sono organizzate per allestire la stanza degli abbracci. Un’idea già attuata nelle scorse settimane al Nord Italia ma che oggi arriva anche in Irpinia grazie al Consorzio dei servizi sociali A5 di Avellino. All’iniziativa, se così può essere definita, hanno risposto diverse strutture in Irpinia. Tra queste Villa Paradiso di Parolise, casa albergo Guarino di Solofra, casa albergo Villa Troisi di Montefalcione e la RSA Nicolò de Filippis di Santa Lucia di Serino. In una tenda, dotata di tutte le misure anti-Covid, gli ospiti delle strutture potranno vedere i rispettivi familiari e ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino –arsi, senza la paura di contagiarsi, in un periodo pieno di restrizioni è possibile. Inalcune RSA si sono organizzate per allestire la. Un’idea già attuata nelle scorse settimane al Nord Italia ma che oggianche ingrazie al Consorzio dei servizi sociali A5 di Avellino. All’iniziativa, se così può essere definita, hanno risposto diverse strutture in. Tra queste Villa Paradiso di Parolise, casa albergo Guarino di Solofra, casa albergo Villa Troisi di Montefalcione e la RSA Nicolò de Filippis di Santa Lucia di Serino. In una tenda, dotata di tutte le misure anti-, gli ospiti delle strutture potranno vedere i rispettivi familiari e ...

mbx1900 : @ildododavide @DonnaRoma71 Ho dormito nella stessa stanza e condiviso il bagno etc con un positivo per 21 giorni sa… - Notiziedi_it : Covid, una ‘stanza abbracci’ anche in quattro rsa nell’Avellinese - Oly_Tee : RT @rep_napoli: Covid, una 'stanza abbracci' anche in quattro rsa nell'Avellinese [aggiornamento delle 20:39] - Notiziedi_it : Covid, una ‘stanza abbracci’ anche in quattro rsa nell’Avellinese - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Covid, una 'stanza abbracci' anche in quattro rsa nell'Avellinese [aggiornamento delle 20:39] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stanza Covid, una 'stanza abbracci' anche in quattro rsa nell'Avellinese La Repubblica Covid, la “stanza degli abbracci” arriva in quattro RSA in Irpinia

In Irpinia alcune RSA si sono organizzate per allestire la stanza degli abbracci. Un'idea già attuate nelle scorse settimane al Nord Italia ...

Siamo quasi a Natale. Adesso potete tornare?

In primavera, nessuno nella sua casa di riposo si era ammalato. Certo, anche lei aveva dovuto rinunciare a vedere i familiari. Ma, per il resto, la pandemia sembrava lontana, nella vita di fuori. Due ...

In Irpinia alcune RSA si sono organizzate per allestire la stanza degli abbracci. Un'idea già attuate nelle scorse settimane al Nord Italia ...In primavera, nessuno nella sua casa di riposo si era ammalato. Certo, anche lei aveva dovuto rinunciare a vedere i familiari. Ma, per il resto, la pandemia sembrava lontana, nella vita di fuori. Due ...