Coronavirus, in Veneto 3.869 nuovi positivi e 52 morti. Calano i decessi, aumentano i ricoveri (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono +3.869 i nuovi casi di Coronavirus in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 52 decessi. Il totale dei contagi, così, sale a 216.923, quello dei morti a 5.434. Intanto torna a salire il numero di pazienti ricoverati negli ospedali della regione. Dati alla mano, si parla di 2.880 (+36) pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici mentre nelle terapie intensiva ci sono ancora 370 persone (+1). Gli attualmente positivi sono 100.089 (+2.273). I numeri dell’emergenza in Veneto I dati dei contagi di oggi sono in linea con quelli di ieri quando i casi erano +3.834 mentre i decessi si sono dimezzati: ieri erano 114 in appena 24 ore. Preoccupa invece l’aumento dei ricoverati: ieri era stato registrato un incoraggiante -89, oggi ... Leggi su open.online (Di domenica 20 dicembre 2020) Sono +3.869 icasi diin. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 52. Il totale dei contagi, così, sale a 216.923, quello deia 5.434. Intanto torna a salire il numero di pazienti ricoverati negli ospedali della regione. Dati alla mano, si parla di 2.880 (+36) pazienti Covid ricoverati nei reparti non critici mentre nelle terapie intensiva ci sono ancora 370 persone (+1). Gli attualmentesono 100.089 (+2.273). I numeri dell’emergenza inI dati dei contagi di oggi sono in linea con quelli di ieri quando i casi erano +3.834 mentre isi sono dimezzati: ieri erano 114 in appena 24 ore. Preoccupa invece l’aumento dei ricoverati: ieri era stato registrato un incoraggiante -89, oggi ...

