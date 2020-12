Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 13^ giornata (Di domenica 20 dicembre 2020) Classifica Marcatori Serie A NEWS - Nel 2019-2020 è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà la Classifica Marcatori Serie A nel 2020-2021? Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 20 dicembre 2020)A NEWS - Nel 2019-è stato Ciro Immobile (Lazio) con 36 gol. Chi vincerà laA nel? Pianeta Milan.

FBiasin : Classifica marcatori #SerieA: tre tizi qualunque in testa a quota 10 gol... #Ibrahimovic #Ronaldo #Lukaku - FraLauricella : Dopo 13 giornate di @SerieA ci sono 3 squadre in 4 punti. #Milan e #Juve sono ancora imbattute. L'#Inter ha il migl… - Agato_Agato : @ParticipioPart @SoloInter16 E neanche la classifica marcatori. - AlvaroBorri : @jommas82 C'e pochezza di tutto, a mio parere, quando mai si era visto un 40enne in ci a alla Classifica marcatori - MancioPanza : @farted94 Perché non pensate a Lukaku che ha già superato InpsBra nella classifica marcatori??? -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Marcatori Classifica marcatori, altro gol per Pinato CuoreGrigiorosso.com Serie A sintesi 13esima giornata: Nulla d’invariato al vertice

SERIE A SINTESI 13ESIMA GIORNATA - Non cambia la classifica al vertice. Il Milan batte 2-1 il Sassuolo e con lo stesso punteggio l’Inter supera la Spezia.

Serie A, Lazio-Napoli 2-0: Immobile e Luis Alberto i marcatori

Chiude la giornata di Serie A la vittoria della Lazio di Inzaghi sul Napoli di Gattuso. I partenopei non sono mai entrati in partita ...

SERIE A SINTESI 13ESIMA GIORNATA - Non cambia la classifica al vertice. Il Milan batte 2-1 il Sassuolo e con lo stesso punteggio l’Inter supera la Spezia.Chiude la giornata di Serie A la vittoria della Lazio di Inzaghi sul Napoli di Gattuso. I partenopei non sono mai entrati in partita ...