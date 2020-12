Cena virtuale di Roberta Marini con l’Accademia della Cucina di New York (Di domenica 20 dicembre 2020) NEW York – La teramana Roberta Marini, a capo dell’Accademia Italiana della Cucina di New York non ferma la sua missione per la promozione delle pietanze italiane nemmeno con la pandemia ed organizza un “COVID-free” conviviale virtuale via Zoom: una vera “Quarantine Cuisine”. Sotto lo sguardo del padre Luigi, rimasto a Teramo, lo scorso giovedí 17 dicembre, Roberta ha creato un sistema innovativo ed originale per degustare la Cucina italiana senza la tradizionale tavolata presso un famoso ristorante di New York. Tavolata resa impossibile dalla pandemia. In associazione con il ristorante “Il Pastaficio” di Greenwich, in Connecticut, Roberta Marini (che tra l’altro ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 20 dicembre 2020) NEW– La teramana, a capo delItalianadi Newnon ferma la sua missione per la promozione delle pietanze italiane nemmeno con la pandemia ed organizza un “COVID-free” convivialevia Zoom: una vera “Quarantine Cuisine”. Sotto lo sguardo del padre Luigi, rimasto a Teramo, lo scorso giovedí 17 dicembre,ha creato un sistema innovativo ed originale per degustare laitaliana senza la tradizionale tavolata presso un famoso ristorante di New. Tavolata resa impossibile dalla pandemia. In associazione con il ristorante “Il Pastaficio” di Greenwich, in Connecticut,(che tra l’altro ...

La cena virtuale è stata coordinata dalla segretaria della delegazione di New York, Lucy Falcone. Dopo un breve problema di collegamento (subito risolto) lo chef Perandin ha spiegato i metodi di ...

Il cenone è virtuale ma la solidarietà no: il costo della festa andrà in beneficenza

I commensali mangeranno insieme collegati via web e il “valore” dei piatti che metteranno in tavola servirà a sfamare altri ...

