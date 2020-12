Ausilio: “Nainggolan? Vorrebbe giocare di più ma a gennaio non lo regaleremo” (Di domenica 20 dicembre 2020) Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha commentato a Sky la vigilia della gara con lo Spezia, parlando anche di Nainggolan. Queste le sue parole: “Nainggolan via a gennaio? Vediamo, con lui abbiamo parlato anche recentemente. Ha lavorato bene, è stato un professionista esemplare. E’ stato rallentato da qualche problemino, ci abbiamo parlato e abbiamo cercato di capire quali sono le sue esigenze. Vorrebbe giocare di più, sappiamo che non ha mai giocato titolare e questo per lui è un problema. Noi non regaliamo niente a nessuno ma se ci sarà la possibilità di accontentarlo anche vista la sua professionalità ci proveremo”. Foto: Facebook Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 20 dicembre 2020) Piero, ds dell’Inter, ha commentato a Sky la vigilia della gara con lo Spezia, parlando anche di. Queste le sue parole: “via a? Vediamo, con lui abbiamo parlato anche recentemente. Ha lavorato bene, è stato un professionista esemplare. E’ stato rallentato da qualche problemino, ci abbiamo parlato e abbiamo cercato di capire quali sono le sue esigenze.di più, sappiamo che non ha mai giocato titolare e questo per lui è un problema. Noi non regaliamo niente a nessuno ma se ci sarà la possibilità di accontentarlo anche vista la sua professionalità ci proveremo”. Foto: Facebook Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

