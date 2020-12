Veronica Franco | morta a 19 anni di leucemia Conquistò Tu si Que Vales con Buckley

franco_sala : Molto brava, preparata, professionale, competente @VeroDeRomanis , condivido completamente. Complimenti Veronica #staseraitalia - LucaTraini1 : #Cultura #Culture #Europa #Italia #Donne #DonneInArte #Women #RIMASCIMENTO: LE REGINE DANNO SCACCO AL RE #Musica: M… - franco_sala : Complimenti #Veronica. Buona giornata. - trararitipi : RT @trararitipi: #Cultura #Culture #Europa #Italia #Donne #DonneInArte #Women #RIMASCIMENTO: LE REGINE DANNO SCACCO AL RE #Musica: Maddalen… - franco_sala : @gentilivero Veronica, non mancherò di ascoltarti con molta attenzione dall’amico direttore @BrunoVespa , a dopo. -

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Franco

Veronica Franco è stata una delle concorrenti più capaci e strepitose di Tu Si Que Vales 2020. Nella puntata speciale dell'album di Tu Si Que Vales, rivediamo all'opera la concorrente che..Veronica Kirchmajer, cantautrice e giudice di "All Together Now", presenta nell'intervista esclusiva il nuovo singolo: "Un brano che viene dal cuore".