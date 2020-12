Ultime Notizie Roma del 19-12-2020 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno questo sabato 19 dicembre in apertura l’ultimo dpcm cerchiamo di fare un po’ di chiarezza andare nelle seconde case all’interno della stessa regione sarà sempre possibile durante l’intero periodo delle feste quindi dal 24 al 6 gennaio e quanto precisano fonti di Palazzo Chigi in merito al Decreto sulla nuova stretta di Natale varato dal governo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi Italia Serie A Russia per tutti i festivi e prefestivi fino alla befana arancione nei feriali dello stesso periodo con deroghe per i piccoli comuni due commensali e non conviventi o minori di 14 anni potranno spostarsi sempre per raggiungere i familiari la bozza del testo entrata in consiglio dei ministri si aggiunge poi un articolo relativo ai Ristori immediati per bar e ristoranti non ci ...