Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini shock: 'Dietro il loro astio c'è un motivo ben più grave che stanno nascondendo' (Di sabato 19 dicembre 2020) Sembra ci sia molto di più dietro all'antipatia tra i due influencer ora concorrenti di Grande Fratello Vip. Ecco le ultime indiscrezioni Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini: un astio insanabile? La settimana scorsa è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini. Alfonso Signorini l'ha presentata come un'influencer con qualche cricca con Tommaso Zorzi. In molti ricorderanno il percorso a Uomini e Donne. Prima ha corteggiato Claudio D'Angelo e poi è diventata tronista. Ha fatto la sua scelta e ha vissuto con Emanuele Mauti una storia d'amore di qualche mese. Appena entrata, Sonia ha avuto uno scontro molto acceso con Tommaso. Le liti sono andate avanti per giorni. Lei lo accusa di averla presa ...

