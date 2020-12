The Voice Senior, Jasmine Carrisi e papà Albano fanno impazzire il pubblico (Di sabato 19 dicembre 2020) L’apprezzamento del pubblico nei confronti dell’esibizione di Jasmine Carrisi con papà Albano è stato talmente alto da chiedersi inevitabilmente alla figlia dell’artista di Cellino San Marco se in futuro potrebbero esserci altre collaborazioni con lui. In attesa di capire se ci saranno sviluppi in tal senso, l’attenzione è tutta sulla semifinale di The Voice Senior, il talent per over 60, dove la partecipazione di papa Albano e Jasmine ha riscosso davvero un grande successo. In un’intervista recente, pubblicata su TV Sorrisi e Canzoni, Jasmine ha confessato che senza la presenza di suo papà non avrebbe avuto la stessa tranquillità mostrata durante il programma. Fatta eccezione per ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 19 dicembre 2020) L’apprezzamento delnei confronti dell’esibizione diconè stato talmente alto da chiedersi inevitabilmente alla figlia dell’artista di Cellino San Marco se in futuro potrebbero esserci altre collaborazioni con lui. In attesa di capire se ci saranno sviluppi in tal senso, l’attenzione è tutta sulla semifinale di The, il talent per over 60, dove la partecipazione di papaha riscosso davvero un grande successo. In un’intervista recente, pubblicata su TV Sorrisi e Canzoni,ha confessato che senza la presenza di suonon avrebbe avuto la stessa tranquillità mostrata durante il programma. Fatta eccezione per ...

THEVOICE_ITALY : Rivivere le emozioni della Semifinale di #TheVoiceSenior ora è possibile e semplicissimo. Potete farlo qui ???????????? - SMSNEWSOFFICIAL : #TheVoiceSenior : SCELTI GLI OTTO FINALISTI @antoclerici - blogtivvu : Ascolti TV 18 dicembre: #GFVip contro semifinale The Voice Senior, ecco chi ha vinto - AgoCannella : IN CALO #The Voice Senior con 3.740.000 e il 19.21% di share nonostante l'inizio ore 22.03 e traino del TG1… - matteomancini83 : Bene “the voice senior”, ma perché quasi nessun giornalista segnala che ieri sera cumulando le 3 reti la prima ser… -