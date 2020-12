Serie A, Sampdoria-Crotone 3-1: blucerchiati tornano a vincere al Marassi (Di sabato 19 dicembre 2020) Seconda vittoria consecutiva per la Sampdoria, che piega 3-1 il Crotone e ritrova il successo casalingo in Serie A che le mancava da due mesi. Damsgaard sblocca la situazione al 26' servito da Jankto; ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 19 dicembre 2020) Seconda vittoria consecutiva per la, che piega 3-1 ile ritrova il successo casalingo inA che le mancava da due mesi. Damsgaard sblocca la situazione al 26' servito da Jankto; ...

