Serie A 13esima giornata contro la Sampdoria il Crotone torna alla sconfitta subendo più gol. Squadra poco ermetica in difesa, lenta a centrocampo, inesistente in attacco (Di sabato 19 dicembre 2020) Sampdoria 3 Crotone 1 Marcatori: Damsgaard 26°, Jankto 35°, Simy ( R ) 46°, Quagliarella 64° Sampdoria (4-4-1-1): Audero, Ferrari (Thorsby), Tonelli, Colley, Augello, Jankto, A.Silva (Yoshida), Ekdal, Damsgaard (Candreva), Verre (Ramirez), La Gumina (Quagliarella). All. Ranieri Crotone (3-5-2): Cordaz, Magallan (Djidji), Marrone, Luperto, Pereira, Molina (Vulic), Petriccione (Riviere), Eduardo, Reca, Messias, Simy (Rojas). All. Stroppa Arbitro: Gianluca Manganiello Assistenti: Bottegoni – Ruggieri Quarto giudice bordo campo: Simone Scorza di Milano Addetti Var: Pairetto – Di Iorio Ammoniti: Colley, Messias, Ekdal, Marrone Angoli: 4 a 2 per la Sampdoria Recupero: 2 e 4 minuti Calcio d’inizio a favore della ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 19 dicembre 2020)1 Marcatori: Damsgaard 26°, Jankto 35°, Simy ( R ) 46°, Quagliarella 64°(4-4-1-1): Audero, Ferrari (Thorsby), Tonelli, Colley, Augello, Jankto, A.Silva (Yoshida), Ekdal, Damsgaard (Candreva), Verre (Ramirez), La Gumina (Quagliarella). All. Ranieri(3-5-2): Cordaz, Magn (Djidji), Marrone, Luperto, Pereira, Molina (Vulic), Petriccione (Riviere), Eduardo, Reca, Messias, Simy (Rojas). All. Stroppa Arbitro: Gianluca Manganiello Assistenti: Bottegoni – Ruggieri Quarto giudice bordo campo: Simone Scorza di Milano Addetti Var: Pairetto – Di Iorio Ammoniti: Colley, Messias, Ekdal, Marrone Angoli: 4 a 2 per laRecupero: 2 e 4 minuti Calcio d’inizio a favore della ...

sportli26181512 : Sassuolo-Milan, i convocati di De Zerbi: recuperano Chiriches, Defrel e Caputo: In vista del match di domani contro… - mirko_masella : RT @sportli26181512: #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Sampdoria-Crotone streaming: dove vedere la partita in Tv: Sampdoria Crotone stre… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie A, Sampdoria-Crotone streaming: dove vedere la partita in Tv: Sampdoria Crotone s… - tvoggi : SERIE B: L’EMPOLI PAREGGIA A VERONA, PISA CORSARO A LECCE Dopo il pari tra Frosinone e Salernitana ed il successo e… - equipoarrow : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 13esima Serie A, gli squalificati per la 13esima giornata: oggi nessun assente Il Milanista Parma – Juventus, formazioni ufficiali: l’ex Kulusevski dal 1'

PARMA JUVENTUS FORMAZIONI – Tutto pronto per la sfida del Tardini tra Parma e Juventus, ultimo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri in campo col 4 – 4 – 2, assente Dybala sarà ...

Serie A, Sampdoria-Crotone 3-1. Alle 20:45 in campo Parma-Juventus LIVE

Le gare della tredicesima giornata Tredicesima giornata di Serie A, apre le danze la sfida del Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona, a seguire gli anticipi delle 18 e delle 20.45 Sampdoria-Crotone ...

PARMA JUVENTUS FORMAZIONI – Tutto pronto per la sfida del Tardini tra Parma e Juventus, ultimo anticipo della tredicesima giornata di Serie A. I bianconeri in campo col 4 – 4 – 2, assente Dybala sarà ...Le gare della tredicesima giornata Tredicesima giornata di Serie A, apre le danze la sfida del Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona, a seguire gli anticipi delle 18 e delle 20.45 Sampdoria-Crotone ...