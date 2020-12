Roma | via del Corso chiusa | troppa folla per lo shopping Stop anche a due stazioni metro

MassimGiannini : Il #Natale di Roma, a Via del Corso. Buon #Covid a tutti - twitorino : ?? A #Torino per questo fine settimana, 19 e 20 dicembre 2020, dalle ore 10 alle ore 20 sarà chiusa al traffico veic… - virginiaraggi : Roma non smette mai di stupirci: è uno scrigno inesauribile di tesori. Oggi mostriamo, per la prima volta al mondo… - RisatoNicola : #Roma, #Lombardi contro #Raggi alla vigilia della sentenza: 'Dimissioni se verrà condannata'. Com'è l'emoticon con… - FcBoscallol : @PoveraR @virginiaraggi @Sabrinalfonsi @M5SRoma @campidoglioPD @gloquenzi @Retake_Roma @ilmessaggeroit @tempoweb… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma via

La Repubblica

Via del Corso, migliaia di persone in strada per lo shopping di Natale play 63547 • di Fanpage.it Roma Folla e assembramenti per lo shopping a Roma: "Vedremo le conseguenze tra 10 giorni" "Per ...Folla in centro a Roma per lo shopping natalizio. Scattata la chiusura momentanea al traffico pedonale di via del Corso all'altezza di Largo Goldoni per far defluire le persone. Chiuse anche le stazio ...