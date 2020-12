Regeni, i partigiani-combattenti a Conte: “Vogliamo verità e giustizia per Giulio, è passato troppo tempo” (Di sabato 19 dicembre 2020) “Presidente Conte, faccia rispettare i diritti umani e la dignità del nostro Paese, Vogliamo verità e giustizia per Giulio Regeni“. È l’appello che i partigiani che hanno combattuto per la Liberazione dell’Italia rivolgono a Giuseppe Conte. Il messaggio arriva nel giorno in cui l’Anpi ha organizzato una serie di presidi in tutta Italia per chiedere che si faccia luce sull’omicidio del ricercatore italiano e che vengano prese i giusti provvedimenti nel confronto di Al-Sisi e dell’Egitto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 dicembre 2020) “Presidente, faccia rispettare i diritti umani e la dignità del nostro Paese,per“. È l’appello che iche hanno combattuto per la Liberazione dell’Italia rivolgono a Giuseppe. Il messaggio arriva nel giorno in cui l’Anpi ha organizzato una serie di presidi in tutta Italia per chiedere che si faccia luce sull’omicidio del ricercatore italiano e che vengano prese i giusti provvedimenti nel confronto di Al-Sisi e dell’Egitto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

clikservernet : Regeni, i partigiani-combattenti a Conte: “Vogliamo verità e giustizia per Giulio, è passato troppo tempo” - Noovyis : (Regeni, i partigiani-combattenti a Conte: “Vogliamo verità e giustizia per Giulio, è passato troppo tempo”) Playh… - ilfattovideo : Regeni, i partigiani-combattenti a Conte: “Vogliamo verità e giustizia per Giulio, è passato troppo tempo” - Mary01809842 : RT @Anpinazionale: “Spero che il premier ascolti la voce di questi uomini e queste donne. La vicenda Regeni non è una questione dell’Anpi m… - Elio561 : RT @Anpinazionale: “Spero che il premier ascolti la voce di questi uomini e queste donne. La vicenda Regeni non è una questione dell’Anpi m… -

Ultime Notizie dalla rete : Regeni partigiani I partigiani della Resistenza si mobilitano per Giulio Regeni: “I diritti umani non dipendono dalle… Il Fatto Quotidiano I partigiani della Resistenza si mobilitano per Giulio Regeni: “I diritti umani non dipendono dalle commesse militari”

“I diritti umani sono alla base della Resistenza. Ecco perché i nostri partigiani, anziani ma ancora combattenti, hanno scelto di far sentire la loro voce e metterci la faccia per chiedere un interven ...

Bruxelles Regeni e Zaki: risoluzione del Parlamento europeo sui diritti umani violati

Chiesta un'indagine indipendente e trasparente su quanto accade in Egitto, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. «Il processo in Italia comunque si farà» ...

“I diritti umani sono alla base della Resistenza. Ecco perché i nostri partigiani, anziani ma ancora combattenti, hanno scelto di far sentire la loro voce e metterci la faccia per chiedere un interven ...Chiesta un'indagine indipendente e trasparente su quanto accade in Egitto, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. «Il processo in Italia comunque si farà» ...