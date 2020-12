Refuso sul sito della Gazzetta Ufficiale «In vigore nel 2021» | la battuta di Gori

(Di sabato 19 dicembre 2020) Il decreto Covid sul Natale entra «in» il 19 dicembre. Ilspunta sul, come nota a margine del testo del provvedimento, pubblicato nella notte. E non passa inosservato: «E per un anno...liberi tutti!», scherza il sindaco di Bergamo Giorgio, pubblicando uno screenshot del

webecodibergamo : Il refuso che fa il giro dei Social - eperfortuna : @giorgio_gori È un refuso sul sito internet. Pessimo e stupido tweet. #Gori - yanez_2006 : @sonoclaudio @Palazzo_Chigi dai non ti ci mettere pure tu. quella scritta (evidentemente un refuso di chi ha messo… - yanez_2006 : madó che pena... il refuso sul sito della Gazzetta Ufficiale lo avrà fatto Casalino o Conte, sicuramente. attaccars… - Paol0Sessanta5 : @tax_analysis @Mandolesi_Giu quel refuso sul 2029 invece del 2019 è una chicca. -

Ultime Notizie dalla rete : Refuso sul

L'Eco di Bergamo

Il decreto Covid sul Natale entra «in vigore» il 19 dicembre 2021. Il refuso spunta sul sito della Gazzetta ufficiale, come nota a margine del testo del provvedimento, pubblicato nella notte. E non ...Il nuovo decreto Natale approvato ieri dal Consiglio dei ministri e pubblicato questa notte in Gazzetta Ufficiale riportava - nella versione online - una data errata dell'entrata in vigore e, precisam ...