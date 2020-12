Ranieri: “Bisogna saper gestire le partite, sul 2-0 non siamo stati attenti. Verre è una piacevole sorpresa” (Di sabato 19 dicembre 2020) Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Crotone:Ha aperto le marcature un ventenne e le ha chiuse un trentassettenne. Quanto equilibrio ci vuole per gestire un gruppo così?“Vincevamo 2-0 e va bene ripartire, ma Bisogna anche saper gestire le partite. Rallentare il gioco, far girare a vuoto gli avversari. Invece poi non siamo stati attenti e abbiamo causato il rigore. Nel secondo tempo siamo ripartiti subito a mille. Abbiamo fatto 14 punti, 10 fuori e 4 in casa. Così non va bene, lo avevo detto ai ragazzi”. Le faccio due nomi. Quagliarella e Candreva. Qual è il piano?“Quagliarella non è la gestione di una sera. A Fabio ho detto “te li stanco prima e poi entri ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 dicembre 2020) Claudio, tecnico della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo sul Crotone:Ha aperto le marcature un ventenne e le ha chiuse un trentassettenne. Quanto equilibrio ci vuole perun gruppo così?“Vincevamo 2-0 e va bene ripartire, maanchele. Rallentare il gioco, far girare a vuoto gli avversari. Invece poi none abbiamo causato il rigore. Nel secondo temporipartiti subito a mille. Abbiamo fatto 14 punti, 10 fuori e 4 in casa. Così non va bene, lo avevo detto ai ragazzi”. Le faccio due nomi. Quagliarella e Candreva. Qual è il piano?“Quagliarella non è la gestione di una sera. A Fabio ho detto “te li stanco prima e poi entri ...

