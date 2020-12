Parma Juve 0-2 LIVE | Kulusevski sblocca il match | CR7 raddoppia

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 dicembre 2020) Allo stadio Tardini, ilvalido per la 13ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Tardini”,si affrontano nelvalido per la 13ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-2 MOVIOLA 7? Sepe rischia grosso – Calcio di punizione dalla distanza di Bentancur, sfugge la palla al portiere delma la difesa allontana. 12? Occasione Ramsey – McKennie scucchiaia per il gallese che, disturbato da un difensore, non riesce a dar forza alla conclusione. Seppe prova il rinvio immediato per Gervinho ma Danilo frena l’ivoriano. 15? Occasione Kucka – Contropiede micidiale e magistrale ...