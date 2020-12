Milano | Comune | 2 bandi a sostegno canone concordato per famiglie e under 35 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il secondo avviso, denominato 'Superaffitto breve', con una copertura economica di 100mila euro è un primo esperimento di incentivo per le locazioni brevi rivolto esclusivamente a giovani, studenti e lavoratori, di età compresa tra i 20 e i 35 anni che intendono risiedere in case o stanze in affitto sempre a, ma con contratti brevi, della durata massima di 18 mesi. I contributi arriveranno fino ad un massimo di 800 euro in caso di contratti di locazione di alloggi per una durata pari a 18 mesi, oppure di 400 euro nel caso si tratti di stanze. Se il contratto ha una durata inferiore ai 18 mesi, il contributo verrà ridotto proporzionalmente ed erogato con le stesse modalità. Sarà in ogni caso versato al proprietario in un'unica data tramite bonifico bancario, una volta superati i 2/3 del periodo di locazione previsto nel ...