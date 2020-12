Microfono acceso e gaffe. Alfonso Signorini ‘incastrato’: il fuorionda su Elisabetta Gregoraci (Di sabato 19 dicembre 2020) gaffe di Alfonso Signorini durante la puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricca di colpi di scena. Il primo è senza dubbio il provvedimento verso il nuovo inquilino Filippo Nardi, che durante la settimana si è lasciato andare a frasi decisamente non tollerabili che hanno scatenato una vera e propria bufera sui social e non solo. Il Grande Fratello, sempre molto attento e sensibile rispetto a temi così delicati, questa sera prenderà una decisone che determinerà la permanenza o meno di Filippo nella Casa. E così sale il sipario e lo show ha inizio. Alfonso saluta tutti gli inquilini con il calore di sempre, ma poi il tono si fa più serio e invita Filippo a raggiungere il Confessionale dove a breve, scoprirà il suo destino.



