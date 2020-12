Masterchef 10: chi è la grande scommessa dello Chef Cannavacciuolo (Di sabato 19 dicembre 2020) E’ ripartito lo show culinario più seguito della TV, MasterChef. I giudici hanno iniziato a fare le proprie scelte e lo Chef Cannavacciuolo ci ha già ‘messo la firma’ La scommessa di Cannavacciuolo (Instagram @antoninoChef)Antonino Cannavacciuolo è uno Chef ed un giudice molto amato, sia quando si trova dietro i fornelli, sia in altre occasioni. Con 4 stelle Michelin, lo Chef è tornato anche quest’anno in vesti di giudice a MasterChef 10. Cannavacciuolo e gli altri implacabili giudici, Barbieri e Locatelli, hanno già iniziato e portato a termine il duro compito della ricerca del nuovo MasterChef italiano. La prima ... Leggi su altranotizia (Di sabato 19 dicembre 2020) E’ ripartito lo show culinario più seguito della TV,. I giudici hanno iniziato a fare le proprie scelte e loci ha già ‘messo la firma’ Ladi(Instagram @antonino)Antoninoè unoed un giudice molto amato, sia quando si trova dietro i fornelli, sia in altre occasioni. Con 4 stelle Michelin, loè tornato anche quest’anno in vesti di giudice a10.e gli altri implacabili giudici, Barbieri e Locatelli, hanno già iniziato e portato a termine il duro compito della ricerca del nuovoitaliano. La prima ...

