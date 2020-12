Litecoin (LTC) supera la resistenza di 100$ per la prima volta in un anno (Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante il continuo aumento del prezzo di Bitcoin, Litecoin (LTC) continua a fare strada quando si tratta di aumenti percentuali del prezzo per la settimana. In sette giorni, Litecoin è aumentato di quasi il 45% ed è quindi una delle criptovalute con le migliori prestazioni di questa settimana, al di sopra di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Nel frattempo, anche gli indirizzi LTC sono saliti a oltre 60 milioni, dopo una crescita costante dal 2018. Ma anche se le prospettive tecniche e il volume di trading si stanno dirigendo in direzione rialzista, le metriche on-chain suggeriscono condizioni di ipercomprato. Le criptovalute sono ancora in aumento Gli ultimi 3 giorni hanno visto un forte aumento di Litecoin, Ripple, Ethereum e Bitcoin rispetto al dollaro USA. Tuttavia, il prezzo di LTC ... Leggi su invezz (Di sabato 19 dicembre 2020) Nonostante il continuo aumento del prezzo di Bitcoin,(LTC) continua a fare strada quando si tratta di aumenti percentuali del prezzo per la settimana. In sette giorni,è aumentato di quasi il 45% ed è quindi una delle criptovalute con le migliori prestazioni di questa settimana, al di sopra di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH). Nel frattempo, anche gli indirizzi LTC sono saliti a oltre 60 milioni, dopo una crescita costante dal 2018. Ma anche se le prospettive tecniche e il volume di trading si stdirigendo in direzione rialzista, le metriche on-chain suggeriscono condizioni di ipercomprato. Le criptovalute sono ancora in aumento Gli ultimi 3 giorni hvisto un forte aumento di, Ripple, Ethereum e Bitcoin rispetto al dollaro USA. Tuttavia, il prezzo di LTC ...

