Il Segreto in pausa, la programmazione Mediaset e il ritorno della soap (Di sabato 19 dicembre 2020) Le avventure di Puente Viejo non andranno in onda durante le festività natalizie per far posto ai film a tema. Inizialmente, lo stop avrebbe dovuto interessare solo Una Vita e Uomini e Donne, ma Mediaset ha cambiato di nuovo idea e ha deciso di far attendere ancora un po’ i telespettatori de Il Segreto. Dunque, ci sarà grande attesa anche per la puntata finale della soap opera che, ormai, ha chiuso i battenti in Spagna. Intanto, vi annunciamo che, stando alle ultime comunicazioni, pare che le nuove puntate verranno trasmesse a partire da lunedì 11 gennaio 2021 e, queste, saranno all’insegna di complicazioni e problematiche inaspettate che potrebbero mettere a repentaglio la vita di qualcuno. Il palinsesto Mediaset negli orari delle messe in onda de Il Segreto A questo punto, appare ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 19 dicembre 2020) Le avventure di Puente Viejo non andranno in onda durante le festività natalizie per far posto ai film a tema. Inizialmente, lo stop avrebbe dovuto interessare solo Una Vita e Uomini e Donne, maha cambiato di nuovo idea e ha deciso di far attendere ancora un po’ i telespettatori de Il. Dunque, ci sarà grande attesa anche per la puntata finaleopera che, ormai, ha chiuso i battenti in Spagna. Intanto, vi annunciamo che, stando alle ultime comunicazioni, pare che le nuove puntate verranno trasmesse a partire da lunedì 11 gennaio 2021 e, queste, saranno all’insegna di complicazioni e problematiche inaspettate che potrebbero mettere a repentaglio la vita di qualcuno. Il palinsestonegli orari delle messe in onda de IlA questo punto, appare ...

