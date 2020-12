I migliori giochi di lancio di sempre: Super Monkey Ball su GameCube - articolo (Di sabato 19 dicembre 2020) Da Duck Hunt a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo è la regina indiscussa dei titoli di lancio. Le uscite di due delle sue console sono state accompagnate da Super Mario World e Super Mario 64, due dei più grandi videogiochi mai prodotti mentre Wii Sports è il quarto titolo più venduto di tutti i tempi. Pertanto è deliziosamente ironico che il miglior titolo di lancio di GameCube non sia stato prodotto da Nintendo ma dalla sua rivale storica: Sega. Si trattava, a tutti gli effetti, di uno dei primi prodotti di Sega come publisher third-party. Vendetta? Tregua? In ogni caso è stato bizzarro. Il titolo in questione era il porting di un arcade piuttosto sconosciuto alle masse che si giocava con un joystick a forma di banana. Era una creazione di Toshihiro Nagoshi: uno dei ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 dicembre 2020) Da Duck Hunt a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo è la regina indiscussa dei titoli di. Le uscite di due delle sue console sono state accompagnate daMario World eMario 64, due dei più grandi videomai prodotti mentre Wii Sports è il quarto titolo più venduto di tutti i tempi. Pertanto è deliziosamente ironico che il miglior titolo didinon sia stato prodotto da Nintendo ma dalla sua rivale storica: Sega. Si trattava, a tutti gli effetti, di uno dei primi prodotti di Sega come publisher third-party. Vendetta? Tregua? In ogni caso è stato bizzarro. Il titolo in questione era il porting di un arcade piuttosto sconosciuto alle masse che si giocava con un joystick a forma di banana. Era una creazione di Toshihiro Nagoshi: uno dei ...

Eurogamer_it : AiAi, che nostalgia! - framarin : Migliori app e giochi per Apple: il Best of 2020 dell’App Store - affaridanerd : Marvel Spider-Man Miles Morales (PS5) ?? Miglior prezzo Amazon di sempre ?? 39,99€ invece di 60,99€ - sconto del 34%… - affaridanerd : Sony PlayStation5 DualSense ora disponibile ?? 69,99€ ?? Amazon ?? - LeoRanghiero : @cyclistwolf Resta uno dei giochi migliori in assoluto!!!! ?? Vedi se c'è anche per Switch!!!! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : migliori giochi I migliori giochi del 2020 Techradar Empoli, Dionisi: "Arriviamo a Verona nelle condizioni migliori. Chievo più forte della passata stagione, gara da tripla"

Arriviamo a Verona nel miglior modo”. “Portiere ... sta a lui ritagliarsi lo spazio all’interno della squadra. Con la Cremonese ha giocato bene ma può fare ancora meglio. Può farlo se la squadra ...

Fabian vuole giocare! Lo spagnolo scalpita per la Lazio, la reazione di Gattuso

Il talento spagnolo non vede l'ora di rientrare dal primo minuto e spera di esserci già nel prossimo match contro la Lazio.

Arriviamo a Verona nel miglior modo”. “Portiere ... sta a lui ritagliarsi lo spazio all’interno della squadra. Con la Cremonese ha giocato bene ma può fare ancora meglio. Può farlo se la squadra ...Il talento spagnolo non vede l'ora di rientrare dal primo minuto e spera di esserci già nel prossimo match contro la Lazio.