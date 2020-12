Ginnastica artistica, Europei 2020: l’Ucraina vince l’oro a squadre! Battuta la Romania per 1 decimo, niente magia per Iordache (Di sabato 19 dicembre 2020) l’Ucraina ha clamorosamente vinto la medaglia d’oro nella gare a squadre degli Europei 2020 di Ginnastica artistica femminile. Le gialloblù si sono imposte a Mersin (Turchia) dove sta andando in scena questa rassegna continentale di Serie C vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania, Spagna, Svizzera sono rimaste a casa per salvaguardare la salute delle proprie atlete. La Romania era la grande favorita della vigilia, ma non è riuscita a imporsi nonostante la sfilza di assenze in terra anatolica. l’Ucraina ha trionfato per la prima volta nella sua storia con 154.663 punti, riuscendo ad avere la meglio sulla Romania per appena 167 millesimi (154.496). Il bronzo è finito al collo ... Leggi su oasport (Di sabato 19 dicembre 2020)ha clamorosamente vinto la medaglia d’oro nella gare a squadre deglidifemminile. Le gialloblù si sono imposte a Mersin (Turchia) dove sta andando in scena questa rassegna continentale di Serie C vista l’assenza di tutte le Nazioni di riferimento: Italia, Russia, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania, Spagna, Svizzera sono rimaste a casa per salvaguardare la salute delle proprie atlete. Laera la grande favorita della vigilia, ma non è riuscita a imporsi nonostante la sfilza di assenze in terra anatolica.ha trionfato per la prima volta nella sua storia con 154.663 punti, riuscendo ad avere la meglio sullaper appena 167 millesimi (154.496). Il bronzo è finito al collo ...

L'Ucraina ha clamorosamente vinto la medaglia d'oro nella gare a squadre degli Europei 2020 di ginnastica artistica femminile. Le gialloblù si sono imposte a Mersin (Turchia) dove sta andando in scena ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Domani sono in programma le Finali di Specialità. 15.15 L'Ucraina ha vinto la medaglia d'o ...

