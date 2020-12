Gazzetta Ufficiale, il decreto Natale in vigore dal 19 dicembre 2021: l'errore che fa impazzire il web (Di sabato 19 dicembre 2020) Quando entra in vigore il decreto di Natale? Ad aggiungere confusione su confusione, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto con data sbagliata: entrata in vigore del provvedimento 19/12/2021 . Il Natale degli italiani è salvo, per la stretta se ne riparlerà l'anno prossimo. ... Leggi su ilmattino (Di sabato 19 dicembre 2020) Quando entra inildi? Ad aggiungere confusione su confusione, sullaè stato pubblicato ilcon data sbagliata: entrata indel provvedimento 19/12/. Ildegli italiani è salvo, per la stretta se ne riparlerà l'anno prossimo. ...

ilpost : Il testo del decreto sugli spostamenti a Natale pubblicato nella notte in Gazzetta ufficiale chiarisce che la derog… - SkyTG24 : Decreto di Natale anti-Covid, in Gazzetta Ufficiale la data sbagliata - Agenzia_Ansa : Covid: decreto di Natale in Gazzetta ufficiale, è in vigore da oggi - robbyscala : RT @Cartabellotta: #BreakingNews: a #Natale liberi tutti ??#DPCMnatale in Gazzetta Ufficiale ??Entrata in vigore del provvedimento: 19/12/20… - tuttocampo : Decreto Natale 2020 in Gazzetta Ufficiale: l'analisi punto per punto -