Gabriel Garko, ‘incontri particolari’: avete visto cos’è successo? Che spavento! (Di sabato 19 dicembre 2020) Gabriel Garko, ‘brutto’ spavento per strada: ‘incontri particolari’, avete visto cos’è successo al famosissimo attore? Da non credere! Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Gabriel Garko. Protagonista indiscusso di numerose fiction televisive, il bell’attore torinese decanta di un successo davvero clamoroso. Certo, attualmente non è più sul piccolo schermo come in passato, è vero. Eppure, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 19 dicembre 2020), ‘brutto’ spavento per strada:al famosissimo attore? Da non credere! Non ha assolutamente bisogno di presentazioni,. Protagonista indiscusso di numerose fiction televisive, il bell’attore torinese decanta di undavvero clamoroso. Certo, attualmente non è più sul piccolo schermo come in passato, è vero. Eppure, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

valeconlaj : ma chi è lui? il figlio di Gabriel Garko? #Amici20 - chovsen_ : non so voi ma secondo me si Valtor è gabriel garko biondo con i capelli lunghi versione cartone animato. - Ferrara95981769 : @rosmeIlo Infatti ogni uno la pensa come vuole a me dayane piace e rosalinda che e una falsa coincidenza strane gab… - Ferrara95981769 : @AndreSannaPau Cerca di ragionare prima sta storia con gabriel garko per lavoro poi con max per lavoro e giuliano i… - IMolleggiato : @GrandeFratello andando a ritroso del programma penso alla lettera di Gabriel Garko....rivolgendosi a Rosalinda ne… -