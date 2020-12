Due fratelli muoiono di Covid a 46 ore uno dall’altro. Il figlio: “Non li ho protetti” (Di sabato 19 dicembre 2020) Due fratelli muoiono di Covid a 46 ore uno dall’altro. Il figlio. Due fratelli sono morti tragicamente di Covid-19 a 46 ore l’uno dall’altro. Adesso, nella casa familiare di Belluno, resta solo il dolore del figlio di uno dei due, il primo a contrarre l’infezione da Coronavirus. “Non sono riuscito a proteggerli e questa è la cosa che fa più male. Mi sentirò in colpa per tutta la vita”. Ha perso lo zio e il papà a 46 ore uno dall’altro. “Ho un grande senso di colpa, perché sono stato io a portare il virus in casa, anche se uscivo solo per lavorare – racconta Valerio -. Mi chiedo perché hanno pagato due persone innocenti. Il destino si è accanito su di loro e questo non me lo perdono”. Lo zio, Antonio De Barba, aveva 86 ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 19 dicembre 2020) Duedia 46 ore uno. Il. Duesono morti tragicamente di-19 a 46 ore l’uno. Adesso, nella casa familiare di Belluno, resta solo il dolore deldi uno dei due, il primo a contrarre l’infezione da Coronavirus. “Non sono riuscito a proteggerli e questa è la cosa che fa più male. Mi sentirò in colpa per tutta la vita”. Ha perso lo zio e il papà a 46 ore uno. “Ho un grande senso di colpa, perché sono stato io a portare il virus in casa, anche se uscivo solo per lavorare – racconta Valerio -. Mi chiedo perché hanno pagato due persone innocenti. Il destino si è accanito su di loro e questo non me lo perdono”. Lo zio, Antonio De Barba, aveva 86 ...

Jango08244187 : RT @Superetero: Due fratelli in viaggio lungo le strade del Nevada, cercano rifugio in desolati motel... È l'ora di - __stycazzy : i miei vicini (due fratelli) si stanno picchiando ????? - nonsonoCristina : @Notcholino Io ho due fratelli e una sorella, dal terzo nato corrono 9 anni di differenza. Sono stata un “incidente… - rottmelnew : RT @Superetero: Due fratelli in viaggio lungo le strade del Nevada, cercano rifugio in desolati motel... È l'ora di - JimenezEdizioni : RT @Superetero: Due fratelli in viaggio lungo le strade del Nevada, cercano rifugio in desolati motel... È l'ora di -